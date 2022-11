Finanzprokuratur schaltet sich in Causa Hofreitschule ein

Im Zusammenhang mit den Untreue-Vorwürfen gegen die frühere Leitung der Spanischen Hofreitschule dürfte in absehbarer Zeit feststehen, ob Anklage erhoben wird. Wie die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, Nina Bussek, am Mittwoch auf APA-Anfrage mitteilte, liegt ein entsprechender Vorhabensbericht vor. Dieser wird nun von der Oberstaatsanwaltschaft und dem Justizministerium geprüft. Indes hat sich nun auch die Finanzprokuratur in die Causa eingeschaltet.

Vorgänge in Spanischer Hofreitschule könnten vor Strafgericht landen