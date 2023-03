Finanzstadtrat Peter Hanke vor Wien-Energie-Untersuchungskommission: "Das konnte niemand ahnen"

Ende August 2022 schossen die Gaspreise in noch nie gekannte Höhen. Dem Energieversorger der Bundeshauptstadt ging das Geld aus. Ob alles mit rechten Dingen zuging, soll nun ermittelt werden. Es geht um insgesamt 3,7 Milliarden Euro.

Dort, wo einst der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) die Medien versammelte, um neue Maßnahmen in der Coronapandemie zu verkünden, saß am Donnerstag sein Kollege Peter Hanke aus dem Finanzressort. Seine Befragung war so etwas wie der vorläufige Höhepunkt in der Untersuchung jener Vorgänge im Sommer 2022, die die Wien Energie an den Rand der Zahlungsunfähigkeit getrieben hatten. Das zahlreich erschienene Publikum ließ die bislang siebte Sitzung der von ÖVP und FPÖ initiierten Kommission etwas ratlos zurück. Denn die Klärung der Frage, ob die prekäre Situation, in der sich der Energieversorger - und somit auch die Bundeshauptstadt - befand, selbstverschuldet oder auf Grund internationaler Geschehnisse unabwendbar war, scheint in weiter Ferne zu liegen.

Peter Hanke gewährte in einem Saal im Parterre des Wiener Rathauses noch einmal Einblick in die sich überschlagenden Ereignisse rund um den 11. Juli beziehungsweise den 26. August des Vorjahres. Mitte Juli nämlich nahm das Finanzdrama in der Wien Energie erstmals Fahrt auf. Denn da kündigte Russland an, die durch ein riesiges Leck in Wartung befindliche Gaspipeline Northstream I möglicherweise nicht mehr in Betrieb nehmen zu wollen. Der Gaspreis schoss von unter 50 Euro pro Megawattstunde Anfang des Jahres 2022 auf 135 Euro. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) erließ eine Notkompetenz, durch die die Wien Energie rasch zu 700 Millionen Euro kam. Denn das Unternehmen musste für den Börsenhandel mit Strom und Gas hohe Sicherheitsleistungen hinterlegen.

"Black Friday"

"Ich erinnere mich, dass von einer Notkompetenz bei einem Jour fixe am 4. Juli noch nicht die Rede war. Es gab noch keine Notwendigkeit", sagte Hanke am Donnerstag. "Doch dann stiegen die Preise immer mehr nach oben, es wurde von Tag zu Tag intensiver." Danach sei es "wieder ruhiger" geworden, die Preise fielen. Von einem "Black Friday", wie der 26. August einer werden sollte, schien man - vermeintlich - weit entfernt. Doch er kam, und plötzlich "gingen die Preise durch die Decke", rekapitulierte der Finanzstadtrat. Der Gaspreis schnellte auf 315 Euro pro Megawattstunde. "Das war unglaublich, so eine Zuspitzung war absolut nicht absehbar. Alle Alarmglocken haben geläutet, mein Puls war bei 220. Wir mussten schnell handeln."

Am Vormittag des 27. Augusts, also am Tag nach dem "Black Friday", sei klar gewesen, dass mit einem Schlag "1,7 Milliarden Euro zu bedienen waren", sagte Hanke. Eine zweite Notkompetenz, die der Wien Energie noch einmal 700 Millionen Euro zusicherte, "war unumgänglich" geworden. Die 1,4 Milliarden stadtinternen Zuschusses hätten laut Hanke gereicht, denn die Stadtwerke, deren Tochter die Wien Energie ist, konnten zu diesem Zeitpunkt die Differenz von 300 Millionen Euro "noch aus eigener Kraft stemmen".

Zwei Milliarden vom Bund

Doch damit war das düstere Wochenende, an dem die Wien Energie in die Schlagzeilen geriet, noch lange nicht vorbei. Am Sonntag, dem 28. August, war durchgesickert, dass Wien beim Bund um weitere zwei Milliarden Euro angesucht hätte. Die mediale Aufregung war enorm. Hanke erklärte den Vorgang mit vorausschauendem Denken. "Es wäre unverantwortlich gewesen, es nicht zu tun. Denn niemand konnte zu dem Zeitpunkt sagen, was die kommende Woche bringen würde. Neuerliche Spitzen waren ja durchaus denkbar. Die Preise sind dann aber wieder gesunken." Der Gaspreis lag jedoch selbst Ende September noch bei über 200 Euro pro Megawattstunde. Aktuell bewegt er sich bei 50 Euro.

Der Wiener Finanzstadtrat Peter Hanke hob am Donnerstag einmal mehr hervor, dass die Verantwortlichen richtig reagiert hätten und man eine Entwicklung, die im 26. August gipfelte, niemals hätte vorausahnen können. Die 1,4 Milliarden Euro seien bereits im Dezember 2022 an die Stadt zurückgezahlt, die zwei Milliarden vom Bund niemals angetastet worden.

Die Opposition spart nicht mit Kritik

Die Vertreter der Oppositionsparteien ÖVP und FPÖ in der Untersuchungskommission bewerteten den Auftritt von Hanke freilich kritischer. Sie stoßen sich vor allem an der Tatsache, dass der Gemeinderat - also auch der SPÖ-Koalitionspartner Neos - nicht in das Prozedere eingeweiht worden war. "Hanke wollte, wie er in seiner Befragung meinte, zwei Millionen Wiener nicht verunsichern, weshalb über Monate der Gemeinderat nicht über einen möglichen Liquiditätsengpass der Wien Energie informiert wurde", sagte FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss, der darin eine "Umgehung der demokratischen Spielregeln" ortet. Für ÖVP-Klubobmann Markus Wölbitsch wiederum habe sich "offenbart, dass der verantwortliche Stadtrat keine Ambitionen gezeigt hat, in Zusammenhang mit der riskanten Geschäftspolitik der Wien Energie entsprechend einzugreifen. Und das, obwohl Hanke sehr früh vom Finanzbedarf Bescheid wusste."

Fest steht, dass das Medieninteresse bei der nächsten Sitzung der Untersuchungskommission, am 31. März, noch größer sein wird. Denn da ist als Zeuge Bürgermeister Michael Ludwig geladen.