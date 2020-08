Finderin brachte in OÖ Müllsack voller Bargeld zur Polizei

Eine 26-Jährige hat am Mittwochabend in einem Waldstück neben der Straße in Ottnang am Hausruck (Bezirk Vöcklabruck) einen Müllsack voller Bargeld in der Höhe von 16.000 Euro gefunden und zur Polizei gebracht. In dem Plastiksack befanden sich mehrere Tageslosungen eines Lokals, berichtete die Polizei am Freitag. Er war von einem 28-Jährigen neben sein Fahrzeug abgestellt und vergessen worden.

SN/APA (Archiv)/LUKAS HUTER Bei der Polizei wurde der Geldsack wieder übergeben