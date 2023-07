Firmen-Lagerhalle im Bezirk Melk brannte ab

Eine Lagerhalle ist in der Nacht auf Donnerstag in Texingtal (Bezirk Melk) abgebrannt. 246 Feuerwehrmitglieder standen bei den Löscharbeiten im Einsatz. Zwei Gebäude in der Nähe - eine Spenglerei und ein Wohnhaus - konnten vor den Flammen geschützt werden, sagte Johann Waxenegger, Kommandant der FF Texing, zur APA. Die Bewohner wurden von der Feuerwehr evakuiert. Gegen 5.00 Uhr wurde "Brand aus" gegeben. Drei Feuerwehrmänner wurden verletzt, wie auch Medien berichteten.

BILD: SN/APA/DOKU-NIEDERÖSTERREICH/DOKU-N Lagerhalle war nicht mehr zu retten