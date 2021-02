Firmen und Pendler hadern mit Grenzkontrollen

Ein negativer Test reicht nicht, um als Pendler von Tirol nach Bayern zu dürfen. An den Grenzübergängen wird zusätzlich über die Systemrelevanz von Berufen entschieden. Die Situation bleibt vorerst chaotisch und angespannt.

Nach den politischen Querelen um die strengeren deutschen Einreisebestimmungen für Reisende aus Tirol und Tschechien vom Wochenende blieb die Lage an den betroffenen Grenzübergängen am Montag insgesamt ruhig. Dennoch war weiter unklar, in welchem Ausmaß die Behörden in Bayern den insgesamt rund 25.000 betroffenen Pendlern mit Ausnahmen entgegenkommen. Das sind neben etwa 22.000 Tschechen laut Wirtschaftskammer rund 3000 Tiroler, die in Bayern arbeiten, insgesamt arbeiten 9600 Österreicher in Bayern. Umgekehrt verdienen 2000 Bayern als Grenzgänger, wie sie in Deutschland heißen, ...