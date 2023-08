Fischotterbabys in der Vogelstation Haringsee

Zwei Fischotterbabys werden derzeit in der Eulen- und Greifvogelstation Haringsee aufgepäppelt. Die beiden kleinen Weibchen wurden unabhängig voneinander gefunden und "Toni" und "Franziska" genannt, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung. Sie dürften erst zwei bis drei bzw. sieben bis acht Wochen alt sein.

BILD: SN/APA/VIER PFOTEN/UNBEKANNT Eines der beiden Fischotterbabys in Haringsee