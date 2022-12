Neue Vorwürfe gegen Hühnermastbetrieb: Kurzes Leben, viele Qualen

Verein gegen Tierfabriken erhebt neue Vorwürfe gegen Hühnermastbetrieb. Die Tiere sollen tagelang ohne Unterbrechung mit Kunstlicht bestrahlt worden sein.

Die Haltung von Hühnern in einem Mastbetrieb in der Südsteiermark regt weiter auf. Die AMA hat, nachdem der Verein gegen Tierfabriken (VGT) am Dienstag aufgezeigt hatte, dass die Tiere dort massiven Qualen ausgesetzt sein sollen, einen Kontrolleur in den Betrieb geschickt. Bis Redaktionsschluss dieser Ausgabe lag dessen Bericht allerdings noch nicht vor. Die AMA hat dem Unternehmen vorerst das Gütesiegel entzogen. Der VGT hat außerdem eine Anzeige bei der Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark erstattet.

Tausende Tiere rund um die Uhr ...