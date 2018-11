Fliegerbombe bei Grazer Murkraftwerk gefunden

Bei den Bauarbeiten Murkraftwerk in Graz-Puntigam ist am Freitag in der Früh offenbar eine Fliegerbombe entdeckt worden. Gefunden wurde das Kriegsrelikt nördlich der Puntigamer Brücke, wie ein Sprecher der Energie Steiermark der APA mitteilte. Das Gelände wurde abgesperrt, der Entminungsdienst angefordert.

Das Gebiet war im Zweiten Weltkrieg mehrmals von amerikanischen Bomberstaffeln angegriffen worden, da sich in der Nähe u.a. die Puchwerke befanden, die Rüstungsgüter herstellten. Im Boden dürften daher noch zahlreiche Blindgänger verborgen sein. Für das Murkraftwerk sind im vergangenen Jahr umfangreiche Erdarbeiten durchgeführt worden. Quelle: APA