Fliegerbombe in Wien-Favoriten entdeckt - Evakuierungen

Bei Bauarbeiten ist am frühen Mittwochabend in Wien-Favoriten eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Der Sprengkörper lag auf einer Baustelle an der Kreuzung Eva-Zilcher-Gasse - Gudrunstraße, wie die Polizei via Twitter mitteilte. Das Areal wurde großräumig abgesperrt. Mehrere hundert Personen wurden aus umliegenden Gebäuden evakuiert.

SN/APA/BARBARA GINDL Die Umgebung wurde großräumig abgeriegelt