Fliegerbombe in Wien-Favoriten entschärft

Nicht ganz zwei Stunden hat eine Fliegerbombe am Mittwochabend die Bevölkerung im Umfeld des Wiener Hauptbahnhofes in Atem gehalten. Laut Polizeisprecher Harald Sörös war der Sprengkörper kurz nach 18.30 Uhr auf einer Baustelle an der Kreuzung Eva-Zilcher-Gasse - Gudrunstraße in Wien-Favoriten entdeckt worden. Gegen 20.15 Uhr entschärfte der Entminungsdienst des Bundesheeres die Bombe.

SN/APA/HERBERT P. OCZERET Die Fliegerbombe wurde auf einer Baustelle entdeckt