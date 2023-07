Florian Teichtmeister: Anklage gegen Schauspieler erweitert

Wegen Besitzes und Herstellung von 76.000 Kindesmissbrauchsbildern drohen jetzt drei Jahre Haft. Statt eines Einzelrichters entscheidet ein Schöffensenat.

Der Schauspieler Florian Teichtmeister wird sich nunmehr am 5. September am Wiener Landesgericht verantworten müssen. Und die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft Wien wurden erheblich ausgedehnt: War zunächst geplant, den 43-Jährigen wegen des Besitzes "pornografischer Darstellungen Minderjähriger" mit einer Strafdrohung bis zu einem Jahr Haft anzuklagen, so muss sich der bekannte Mime in knapp zwei Monaten wegen Besitzes und Herstellung von Missbrauchsdarstellungen von Kindern verantworten. Es drohen bis zu drei Jahre Haft. Statt eines Strafantrages wurde Teichtmeister jetzt eine Anklageschrift zugestellt, über seine Schuld beziehungsweise Unschuld verhandelt nicht wie zunächst geplant ein Einzelrichter, sondern ein Schöffensenat.

Teichtmeister hätte ursprünglich bereits Anfang Februar vor Gericht stehen sollen

Christina Salzborn, Sprecherin des Landesgerichtes, begründete die Ausdehnung mit einem Ergänzungsgutachten eines Sachverständigen, das der ursprüngliche Verhandlungsrichter in Auftrag gegeben hat. Der Schauspieler hätte ursprünglich bereits Anfang Februar vor dem Strafrichter stehen sollen, wegen der Erkrankung des Angeklagten wurde der Termin aber abberaumt. "In der Zwischenzeit wurde eine ergänzende Auswertung der sichergestellten Daten veranlasst. Aufgrund der besonders großen Datenmenge von rund 23 Terabyte nahm das längere Zeit in Anspruch, war für die rechtliche Einordnung der Darstellungen aber notwendig", betonte Salzborn.

Veränderte Dateien gefunden

Gegenständlich seien nun rund 76.000 Bilder, wobei durch den Gutachter auch veränderte Dateien gefunden wurden, was einer höheren Strafdrohung unterliege als der reine Besitz und auch den Tatbestand der Herstellung von kinderporno-graphischem Material erfülle. Unter die Herstellung fällt jede Veränderung von Bildmaterial - beispielsweise die Vervielfältigung, das Zusammenschneiden und Kommentieren mittels Sprechblasen. Selbst die Speicherung auf eine andere Datei wird rechtlich als Herstellung gewertet. Laut Salzborn hat Teichtmeister knapp 35.000 Dateien bearbeitet, sprich verändert.

Vor Ausdehnung der Anklage hatte die Staatsanwaltschaft dem prominenten Künstler vorgeworfen, sich zumindest 58.000 Dateien mit Missbrauchsdarstellungen von mündigen und unmündigen Minderjährigen verschafft und besessen zu haben. Diese seien auf 22 Datenträgern - darunter Smartphones, Laptops, externe Festplatten, USB-Sticks sowie Speicherkarten - abgespeichert worden. Als Tatzeitraum wird Februar 2008 bis August 2021 angeführt. Einen Großteil der grausigen Aufnahmen dürfte Teichtmeister im Darknet erworben haben.

Teichtmeister-Anwalt will Ausdehnung nicht kommentieren

Beim Besitz von Missbrauchsdarstellungen von Kindern gibt es unterschiedliche Strafdrohungen je nach Alter der Opfer: Waren mündige Minderjährige im Alter zwischen 14 und 18 Jahren betroffen (das sind rund 29.000 Darstellungen), so beträgt der Strafrahmen bis zu einem Jahr Haft oder eine Geldstrafe bis zu 720 Tagessätzen. Bei Kindern zwischen 7 und 14 Jahren (unmündige Minderjährige) hingegen drohen bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe (bei rund 47.000 Darstellungen ist das der Fall). Michael Rami, einer der Rechtsanwälte Teichtmeisters, wollte zur Ausdehnung keinen Kommentar abgeben. Für den Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.