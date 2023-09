Flucht aus Justizanstalt St. Pölten gescheitert

In St. Pölten ist am Donnerstag die Flucht eines Insassen aus der Justizanstalt gescheitert. Der Häftling habe vermutlich zwei externe Helfer gehabt, bestätigte eine Sprecherin des Justizministeriums am Samstag auf Anfrage einen Bericht der "Kronen Zeitung". Die Rede war von einem "untauglichen Fluchtversuch", der "durch das engagierte und rasche Einschreitens eines Justizwachebediensteten verhindert" worden sei.

BILD: SN/APA/ROBERT JAEGER/ROBERT JAEGER Gescheiterte Flucht eines Insassen aus der Justizanstalt St. Pölten