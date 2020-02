Mit 16 Jahren kam Bagher Ahmadi nach Österreich, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen. Jetzt studiert er Schauspiel und erhielt die erste Hauptrolle im Volkstheater. Asyl bekommt er nicht.

In der Fernsehserie "Soko Donau" spielte er einen Polizisten (inklusive Sprechtext). In "Schnell ermittelt" war er bereits als Kellner und Freund des männlichen Hauptdarstellers zu sehen. Und in David Schalkos TV-Serie "M - Eine Stadt sucht einen Mörder" trat er ...