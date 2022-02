Flüchtlinge in Lkw: Einer der Schlepper ist bereits verurteilt

Lang vor einem Zugriff in Niederösterreich fiel der Palettentrick der Kriminellen in Freilassing auf. Die deutsche Bundespolizei griff dort im Mai 2021 bereits elf türkische Staatsbürger, die großteils kurdischer Abstammung sind, auf und brachte ihre österreichischen Kollegen dann auf die Spur weiterer Bandenmitglieder. In Bayern wurde ein Bandenmitglied bereits für fast drei Jahre hinter Gitter geschickt.

Die deutsche Bundespolizei gab am Donnerstag auf SN-Anfrage die Hintergründe bekannt, wie sie die Polizei in Niederösterreich auf die Spur einer brutalen Schlepperorganisation brachte. Wie berichtet, wurden an der S1 bei Rannersdorf kürzlich mehrere türkische Staatsbürger entdeckt, die in einem normal für Holzpaletten gedachten Verschlag an der Unterseite eines leeren Sattelschleppers transportiert wurden. Bei der Schlepperfahrt aus Arad (Rumänien) über Ungarn nach Österreich befanden sie sich wegen Kälte und Abgasen in Lebensgefahr. Bisher wurden zwei Türken in Niederösterreich und der ...