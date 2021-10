Flüchtlinge nutzen in der EU Billigflüge und günstige Busse

Neben den Flüchtlingen, die über die Grenze von Belarus (Weißrussland) nach Polen in die EU drängen, bereiten der deutschen Bundespolizei derzeit vor allem zwei Aspekte der Migration Sorgen: Einerseits wurden bereits Hunderte Asylanträge von Afghanen gestellt, die bei der internationalen Rettungsaktion durch die westliche Militärallianz im August vom Flughafen Kabul in andere europäische Staaten ausgeflogen worden waren. Andererseits stieg heuer die Zahl von Flüchtlingen, die in Griechenland eine Schutzberechtigung bekamen und nach Deutschland weiterreisten, stark an.

SN/ap/u.s. marine corps Internationale Rettungsaktion auf dem Flughafen von Kabul im August 2021.