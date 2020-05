Flüchtlinge, Obdachlose, Leiharbeiter: In Wien haben sich vor allem Menschen infiziert, die in prekären Wohn- und Arbeitsverhältnissen leben. Corona wird jetzt zum Wahlkampfthema.

Das Coronavirus wird in Wien immer mehr zu einem Problem der Ärmsten der Armen. Nachdem im Zusammenhang mit Leiharbeitsfirmen der Post 24 Menschen in einem Flüchtlingsheim in Wien-Erdberg positiv getestet worden waren, wurde Montag bekannt, dass bei einem Screening in ...