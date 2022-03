Flüchtlinge werden in Grundversorgung aufgenommen

Die Zahlen, wie viele Flüchtlinge aus der Ukraine in Österreich bleiben wollten, dürften bald ein wenig klarer werden. Nachdem vergangene Woche das Innenministerium die dafür notwendige Verordnung erlassen hat, wird nun mit der formalen Aufnahme in die Grundversorgung begonnen. So wurden etwa in Wien den bereits vorregistrierten Vertriebenen entsprechende Termine in dieser Woche zugewiesen.

SN/APA/KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Flüchtlinge sollen Grundversorgung erhalten