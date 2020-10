Flughafen Wien will Antigen-Schnelltests einführen

Der Flughafen Wien arbeitet an der Einführung von Corona-Antigen-Schnelltests für Reisende. Passagiere sollen in Zukunft direkt im Check-in-Bereich einen derartigen Test machen können, der nach wenigen Minuten ein Ergebnis liefert, teilte der Airport am Donnerstag mit. Nach Vorlage der Bordkarte werde ein Rachenabstrich durchgeführt und der Fluggast nach zehn bis 15 Minuten über das Resultat informiert.

SN/APA (Archiv)/HELMUT FOHRINGER Test für Passagiere künftig direkt im Check-in-Bereich