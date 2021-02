Flugretter geraten selbst in Not

Keine Touristen auf den Pisten, kaum Skiunfälle: Zahlreiche Hubschrauberstützpunkte haben den Betrieb eingestellt. Die Rettungsflüge im Winter sind um 70 Prozent weniger geworden.

Für die acht privaten Flugrettungsbetreiber ist die Wintersaison 2020/2021 praktisch ein Totalausfall. Denn das Hauptgeschäft sind Einsätze wegen verunglückter Skitouristen - und die entfallen fast zur Gänze. Roy Knaus, Chef der Heli Austria GmbH in St. Johann im Pongau, spricht von rund 70 Prozent Ausfall. Das Unternehmen betreibt acht Notarztstützpunkte, überwiegend in Tirol und Salzburg. Sein Unternehmen fliege um rund 1000 Einsätze weniger als in einem normalen Winter.

"Wir sind natürlich stark betroffen und haben Verlustersatz beantragt. Nur ...