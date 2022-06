Flugrettung im Burgenland: Salzburger Unternehmer Roy Knaus sticht ÖAMTC aus

Im Burgenland hatte der ÖAMTC bei der Flugrettung bisher ein Monopol. Nun soll ein Salzburger Unternehmen übernehmen.

Im Burgenland will Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) die Kapazitäten der Flugrettung verdoppeln. Konkret soll nächstes Jahr ein neuer Flugrettungsstützpunkt im Nordburgenland entstehen - und damit im Bezirk Neusiedl in einer Region, die bisher vom ÖAMTC aus den Bundesländern Niederösterreich (mit dem Rettungshubschrauber C3 aus Wiener Neustadt) und Wien (C9) versorgt wurde. Hintergrund: In Gols ist ein neues Spital geplant.

Bisher ist der einzige Flugrettungsstützpunkt im äußersten Osten Österreichs jener des ÖAMTC in Oberwart im ...