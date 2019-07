Flugzeug-Absturz in Tirol: Flieger mit deutscher Kennung

Im Falle des Absturzes eines Kleinflugzeuges im Wettersteingebirge in der Nähe der Meilerhütte in der Leutasch in Tirol (Bezirk Innsbruck Land) mit drei Toten sind die Ermittler einen Schritt weiter gekommen. Der Flieger hatte eine deutsche Kennung und startete vom norditalienischen Montichiari aus, sagte ein Polizeisprecher Freitagnachmittag der APA.

SN/APA (zeitungsfoto.at)/ZEITUNGSFO Kleinflugzeug ging nach Absturz in Flammen auf