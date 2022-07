Flussbäder: Wo man sich wirklich abkühlen kann

Die Hitze hat das Land im Griff. Auch die Seen werden immer wärmer. Die Alternative: Flussbäder.

Österreich stöhnt unter der Hitze. Von Vorarlberg bis ins Burgenland ist es extrem heiß, Temperaturen von bis zu 38 Grad sind auch in den kommenden Tagen möglich. In den Seen sucht man inzwischen oft vergeblich nach richtiger Abkühlung: Wallersee, Wörthersee und Zeller See haben aktuell 25 Grad Celsius, der Wolfgangsee sogar 26 Grad. Aber nicht verzweifeln: In Österreichs Flussbädern kann man sich noch richtig abkühlen. Eins davon wird in der oberösterreichischen Gemeinde Gramastetten betrieben und zwar an der Rodl. "Im ...