Förderaktion für Radverkehr kommt gut an

Die Fahrradoffensive des Umweltministeriums kommt gut an, mehr als ein Drittel der Fördergelder wurde bereits vergeben und zahlreiche weitere Vorhaben warten auf ihre Genehmigung. Ressortchefin Leonore Gewessler (Grüne) am Sonntag: "Klimaschutz ist das beste Konjunkturprogramm. Alleine die zwölf Millionen Euro an Förderungen, die in den letzten drei Monaten abgeholt wurden, lösen insgesamt 45 Millionen Euro an klimafreundlichen Investitionen aus."

SN/APA (dpa/Symbolbild)/Peter Kneff Mit den Projekten können 7.000 Tonnen CO2 pro Jahr vermieden werden