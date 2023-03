Fokus auf Flüsse sinnvollster Zugang bei Ozean-Reinigung

Als "größte Aufräumaktion in der Geschichte" bezeichnet sich das "Ocean Cleanup"-Projekt. Dieser Tage startet das Vorhaben von Kalifornien aus mit einer neuen Plastiksammel-Vorrichtung in Richtung "Great Pacific Garbage Patch". Diese Hochsee-Müllhalde sei vor allem ein Erinnerungsmal an die starke Verschmutzung, den Ozeanen effizienter Plastik entziehen könne man aber in den Flüssen, so der in das Projekt involvierte Meeresbiologe Gerhard Herndl von der Uni Wien zur APA.

BILD: SN/APA/ANP/ROBIN UTRECHT Die Gruppe setzt nun auch verstärkt aud Flussbarrieren