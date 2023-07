Forderung nach zielgerichteter Migration wegen Pflege-Mangel

Die ARGE Ordensspitäler fordert angesichts des Mangels an Fachkräften im Pflegebereich eine "zielgerichtete Migrationspolitik", um dem Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken. Nur so - sowie mit einer Aufwertung des Pflegeberufs - könne den Personalmangel gelindert werden, sagte Christian Lagger, Vorsitzender der ARGE Ordensspitäler, bei der Präsentation der Leistungsbilanz 2022 der 23 österreichischen Ordensspitäler am Montag in Wien.

BILD: SN/APA/DPA/DANIEL KARMANN Bis 2030 wird ein großer Pflegefachkräfte-Mangel erwartet