Forderungen nach neuer Impfkampagne werden laut

Angesichts des stockenden Impffortschritts in Österreich werden Forderungen nach einer neuen Impfkampagne laut. Die Virologin Dorothee Von Laer hat am Wochenende vor einem neuerlichen Lockdown im Herbst gewarnt und Bundespräsident Alexander Van der Bellen rief in einer Videobotschaft zur Impfung auf. Bundeskanzler Sebastian Kurz erteilte beim Parteitag der ÖVP am Samstag einem neuerlichen Lockdown eine Absage: Nicht mehr der Lockdown sei die Antwort, sondern die Impfung.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Die Zahl der Corona-Impfungen liegt aktuell unter den Erwartungen