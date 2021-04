Forscher für viel niedrigere Covid-"Ausreisetest"-Grenzwerte

In Bezirken, in denen "Ausreisetests" durchgeführt werden, wird das tägliche Wachstum der Sieben-Tage-Inzidenz im Schnitt um sechs Prozent gebremst, wie Komplexitätsforscher um Peter Klimek in einem neuen "Policy Brief" berechnen. Um eine Niedriginzidenz-Strategie in Österreich zu fahren, empfehlen die Wissenschafter daher Inzidenz-Grenzwerte für regionale Ausreisetests von aktuell 400 auf 100 und darunter zu senken.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER/EXPA/JOHA Experten sehen Maßnahme als "hocheffektiv" an