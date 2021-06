Fortbetrieb von acht Pflegeheimen ist nach Insolvenz jetzt gesichert

Nach wochenlangem Ringen können acht Pflegeheime mit mehr als 450 Plätzen in mehreren steirischen Bezirken weitergeführt werden. Ein großer Kärntner Heimbetreiber erhielt den Zuschlag, berichteten die Masseverwalter im Insolvenzverfahren um den Arbeiter-Samariter-Bund Graz. Mehr als 260 Arbeitsplätze würden dadurch gesichert. Die Pleite war die Folge eines Corona-Ausbruchs im Tannenhof in St. Lorenzen im Mürztal gewesen, wo das Bundesheer einspringen musste. In der Folge sank die Auslastung in den übrigen Heimen.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Die Pleite des Arbeiter-Samariter-Bundes Graz (ASB) war indirekt eine Folge eines Corona-Ausbruchs im Tannenhof in St. Lorenzen im Mürztal im November 2020. Das Bundesheer musste einspringen (Bild), weil sich auch viele Mitarbeiter angesteckt hatten. Insgesamt starben 18 Menschen. Danach sank auch die Auslastung der anderen acht steirischen ASB-Heime.