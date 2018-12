Ein 63-Jähriger ist am Montag beim Versuch, seine Fotovoltaikanlage von Schnee zu befreien, vom Dach seines Hauses in Rum bei Innsbruck gestürzt. Laut Polizei fiel der Mann rund sechs Meter tief auf eine darunter liegende Rasenfläche. Er wurde ins Krankenhaus nach Hall in Tirol eingeliefert.

Quelle: APA