FPÖ-Demo gegen Coronamaßnahmen formiert sich in Wien

In Wien wird auch an diesem Wochenende gegen die Coronamaßnahmen demonstriert - wobei einmal mehr die geplante Impfpflicht im Hauptfokus stehen dürfte. Der Zulauf zur Kundgebung am heutigen Samstag war bereits zu Mittag rege. Die Versammlung begann am Heldenplatz, anschließend ist ein Protestmarsch am Ring angesetzt. Dieses Mal hat auch die FPÖ wieder zum Mitmarschieren eingeladen.

Auch FPÖ-Chef Kickl demonstriert mit