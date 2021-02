FPÖ für Tourismus-"Schutzschirm", SPÖ gegen Mieterhöhungen

Die Opposition will in der Nationalratssitzung am Mittwoch eine Reihe von Corona-bedingten Themen behandeln. Während die FPÖ am Dienstag einen Antrag für "eine Art Schutzschirm gegen Ausverkauf des Tourismus" ankündigte, will die SPÖ einen Antrag für die von ihr geforderte Aussetzung der Erhöhung der Richtwertmieten im April einbringen, wie SPÖ-Klubvize Jörg Leichtfried ankündigte. Die NEOS sprachen sich für das kontrollierte Aufsperren samt "Reintesten" in den Tourismus aus.

Kickl will Tourismus-"Schutzschirm"