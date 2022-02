FPÖ geht gegen Impfpflicht auf EU-Ebene vor

Die FPÖ geht gegen die Impfpflicht in Österreich auf EU-Ebene vor. Der EU-Abgeordnete Roman Haider hat bei der Kommission das Verlangen für die Einleitung eines Artikel-7-Verfahrens gegen Österreich eingebracht, weil das Impfpflicht-Gesetz ein unverhältnismäßiger Einschnitt in elementare Grund- und Freiheitsrechte der Österreicher sei. Damit verletze Österreich die Grundwerte der EU, die 1997 mit dem Vertrag von Amsterdam eingeführt wurden, sagte Haider am Mittwoch in Wien.

SN/APA/AFP/KENZO TRIBOUILLARD Die EU soll die Impfpflicht in Österreich verhindern