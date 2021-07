FPÖ will Unterstützung für Impfstoff "Made in Austria"

Die FPÖ will bei der Bestellung von Corona-Impfstoffen vermehrt auf "Made in Austria" setzen. Partei- und Klubchef Herbert Kickl kritisiert daher, dass die Regierung bei der Eindämmung der Krise nur auf die bereits bekannten Vakzine setzt. Besonders bedauerlich sei, dass es von Österreich keinerlei besondere Förderung und auch keine Abnahmegarantie für den in Wien forschenden Impfstoffproduzenten Valneva gebe, sagte Kickl im Gespräch mit der APA.

SN/APA/AFP/JAVIER TORRES Kickl setzt sich für konventionellen Impfstoff aus Österreich ein.