Frau (86) in Wohnung Stockerau erstochen, Mann im Spital

In einer Wohnung in Stockerau (Bezirk Korneuburg) ist am Freitag eine 86-Jährige erstochen worden. Der 83 Jahre alte Lebensgefährte der Frau gilt Polizeiangaben zufolge als dringend tatverdächtig. Er soll versucht haben, Suizid zu begehen. Der Mann wurde ins Universitätsklinikum Krems geflogen. Er sprach von einer "Verzweiflungstat". Hintergrund dürfte eine Erkrankung der 86-Jährigen gewesen sein.

SN/APA/MONATSREVUE/THOMAS LENGER/MO In diesem Wohnhaus in Stockerau geschah die Tat