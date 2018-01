Frau auf Schutzweg in Graz von Pkw erfasst - Lebensgefahr

Eine 71 Jahre alte Frau ist am Samstag in Graz auf einem Zebrastreifen von einem Pkw erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei wurde die Pkw-Lenkerin beim Einbiegen von der Sonne geblendet und sah erst im letzten Moment die Fußgängerin. Die Norwegerin wurde in die dem Unfallort benachbarte Uni-Klinik eingeliefert.

Die Pensionistin wollte gegen 9.45 Uhr auf einem Schutzweg die Kreuzung Riesstraße/ Neue Stiftingtalstraße überqueren. Gleichzeitig wollte die 25 Jahre alte Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Weiz links in die Riesstraße einbiegen. Die Fußgängerin wurde trotz Notbremsung vom Pkw erfasst und stürzte auf die Fahrbahn. (APA)