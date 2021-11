Frau bei Attacke mit Flasche in Graz schwer verletzt

Ein 34-jähriger Mann hat am Montagnachmittag im Grazer Bezirk Lend offenbar grundlos eine 68-jährige Kundin an der Feinkosttheke eines Supermarkts mit einer abgebrochenen Bierflasche attackiert und die Frau schwer verletzt. Zeugen und Angestellte brachten die Pensionistin in Sicherheit und hielten den Angreifer fest, bis ihn die Polizei festnahm. Bekannt waren Täter und Opfer einander nicht. Er habe einen Menschen töten wollen, gab der Mann in einer ersten Befragung an.

Polizei nahm 34-Jährigen nach Attacke auf Frau in Graz fest