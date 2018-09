Frau bei Beziehungsstreit in Tulln schwer verletzt

Vermutlich bei einem Beziehungsstreit ist am Montag in den Morgenstunden eine 25-Jährige in Tulln schwer verletzt worden. Die Frau wurde nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich ins AKH Wien transportiert. Der Tatverdächtige, ein 28-Jähriger, wurde festgenommen. Genauere Angaben wurden seitens der Polizei nicht gemacht.

SN/APA (Archiv/dpa)/Patrick Seeger Verletzte wurde ins AKH Wien transportiert