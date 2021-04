Frau bei Bluttat in Wiener Wohnung schwer von Mann verletzt

In Wien-Brigittenau hat am Donnerstagabend ein Mann in einer Wohnung offenbar seine Ex-Partnerin schwer mit einer Schusswaffe verletzt. Das Opfer dürfte in Lebensgefahr schweben, hieß es seitens der Polizei zur APA. Der Täter habe der Frau in Kopf und Fuß geschossen. Er wurde festgenommen und ebenfalls mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, woher diese stammten, ist noch unklar. Bei Opfer und Täter handelt es sich um Österreicher, das Alter war noch nicht bekannt.

SN/APA/THEMENBILD/LUKAS HUTER Auch Täter mit Verletzungen im Spital