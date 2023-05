Frau bei Brand in Oberösterreich gestorben

Ein 64-jähriger bettlägeriger Mann und seine 61-jährige Ehefrau galten seit einem Brand in ihrem Wohnhaus in der Nacht auf Samstag in Seewalchen am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) als vermisst. Gegen 14.00 Uhr wurde schließlich die Leiche der Frau in den Räumlichkeiten gefunden. Sie dürfte an den Rauchgasen erstickt sein, wie Christian Mayerhofer, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Seewalchen auf Anfrage der APA bekannt gab. Die Suche nach dem Ehemann war noch im Gange.

BILD: SN/APA/WERNER KERSCHBAUMMAYR/WERNER 16 Feuerwehren im Einsatz