Frau bei Zimmerbrand in Wien-Favoriten ums Leben gekommen

Eine Frau ist am Sonntagvormittag bei einem Zimmerbrand in Wien-Favoriten ums Leben gekommen. Laut Polizei wurden die Einsatzkräfte um 10.00 Uhr in die Ernst-Ludwig-Gasse gerufen. Ersten Informationen zufolge war die 67 oder 68 Jahre alte Frau mit einer brennenden Zigarette auf der Couch eingeschlafen. Weitere Wohnungen waren durch den Brand nicht betroffen.

SN/APA/Webpic/hex Feuerwehr konnte Frau nicht mehr retten