47-Jährige in Südsteiermark offenbar von Ex-Mann erschossen

In der Südsteiermark ist es Samstagfrüh zu einer Bluttat gekommen. Eine 47-Jährige ist in Wolfsberg im Schwarzautal offenbar von ihrem Ex-Mann (52) erschossen worden. Der Mann verübte noch am mutmaßlichen Tatort Suizid. Die Frau war noch reanimiert worden, letztlich vergeblich, wie ein Polizist der APA sagte. Die Leiche des Mannes wies eine Schussverletzung im Gesicht auf, neben ihm lag eine Waffe. Die Einsatzkräfte waren von der Tochter der 47-Jährigen alarmiert worden.

Das Opfer konnte reanimiert werden, erlag dann aber den Verletzungen