Frau erschoss Mann und sich selbst in Hotel in St. Pölten

In einem Zimmer eines Hotels in St. Pölten hat am Samstag kurz nach Mitternacht eine Frau einen Mann und dann sich selbst erschossen. Diesen Hergang hat laut Oberstleutnant Sonja Stamminger von der Landespolizeidirektion Niederösterreich die Schusshandbestimmung ergeben. Die Hintergründe der Bluttat blieben vorerst unklar und waren Teil der weiteren Ermittlungen des Landeskriminalamtes.

SN/APA/HERBERT P. OCZERET Die Tat ereignete sich in einem Hotelzimmer