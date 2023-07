Frau flüchtete in Auto von Bayern nach Vorarlberg

Eine 53-jährige Frau ist am Freitagnachmittag mit einem unterschlagenen Auto von Bayern nach Vorarlberg geflüchtet. Sie wurde während ihrer über 35 Kilometer langen Flucht ständig von der Polizei verfolgt, zunächst von der deutschen, dann von der österreichischen. Kurz nach Alberschwende (Bregenzerwald) gelang es, sie anzuhalten. Die Polizei hatte in beiden Ländern mehrere Male in die Luft und auf das Fluchtfahrzeug geschossen, die 53-Jährige wurde aber nicht getroffen.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL Eine 53-Jährige lieferte sich eine wilde Verfolgung mit der Polizei.