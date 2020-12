Frau hörte "Schüsse" im Bad - Großeinsatz der Polizei

In ihrem Badezimmer wollte eine Frau in Wien-Mariahilf am Freitag über die Lüftung Schüsse gehört haben. Sie verständigte die Polizei per Notruf, ein Großaufgebot rückte aus, die Sondereinheiten Wega und Cobra wurden in Alarmbereitschaft gesetzt. Ermittelt wurde ein Defekt in der Lüftung. Die dumpfen Geräusche sind damit eher ein Fall für Handwerker als für Spezialeinheiten der Exekutive.

SN/APA/LUKAS HUTER Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an