Frau in Neulengbach starb durch "massive Gewalteinwirkung"

Nach der Bluttat vergangenen Mittwoch in Neulengbach (Bezirk St. Pölten-Land) liegt das vorläufige Obduktionsergebnis vor. Die 64-Jährige starb durch "massive Gewalteinwirkung gegen den Kopf und Verbluten", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft St. Pölten am Montag auf APA-Anfrage. Dem Opfer wurden demnach mehrere Schläge zugefügt. Der Verdächtige befand sich weiterhin in U-Haft. Als Tatwaffen wurden laut Polizei ein Maurerfäustel und ein Messer sichergestellt.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Nach dem Leichenfund in Neulengbach liegt das Obduktionsergebnis vor