Frau in Piesendorf getötet: In Trennung lebender Gatte tatsachengeständig - sein Anwalt spricht von Totschlag

Nachdem am Freitag eine 30-jährige Pinzgauerin in der Küche eines Hotel-Gasthofs in Piesendorf mit tödlichen Stichverletzungen aufgefunden worden war, sitzt der Ehemann des Opfers nun in Verwahrungshaft. Der zuletzt zumindest formell getrennt von der 30-Jährigen lebende, 41-jährige Gastronom ist des Mordes verdächtig. Er wurde bereits einvernommen. Laut seinem Anwalt Franz Essl war es keine geplante Tötung, also Mord, sondern Totschlag.

SN/APA/EXPA/JFK Die Frau wurde in ihrem Wohnhaus tot aufgefunden