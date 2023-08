Frau in Tiroler Haus überfallen, Täter auf der Flucht

Eine Frau ist Dienstagvormittag in einem Einfamilienhaus in Gnadenwald im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land von zwei bis drei, möglicherweise bewaffneten, Tätern überfallen worden. Diese raubten dabei "zumindest Bargeld" und flüchteten anschließend, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Die Frau wurde bei dem Überfall nicht verletzt. An der Fahndung nach den Tätern war das Einsatzkommando Cobra, ein Polizeihubschrauber sowie mehrere Streifen beteiligt.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/EVA MANHART Die Polizei fahndete in Tirol nach den Tätern