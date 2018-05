Frau in Wien auf offener Straße erstochen

Eine 59 Jahre alte Frau ist am frühen Sonntagnachmittag in Wien-Favoriten auf offener Straße erstochen worden. Als mutmaßlicher Täter wurde ihr 67 Jahre alter Ehemann festgenommen. Das Paar hat nach Angaben der Polizei offenbar in Scheidung gelebt.

SN/APA/HANS PUNZ Die Tat ereignete sich in der Leebgasse in Wien-Favoriten