Frau in Wien-Favoriten getötet - 61-Jähriger festgenommen

Eine 43-jährige Frau ist am Donnerstagnachmittag in einer Wohnung in Wien-Favoriten getötet worden. Ihr 61-jähriger Ehemann wurde als Verdächtiger festgenommen. Die Töchter des Ehepaares hatten ihre aus Rumänien stammende tote Mutter in der Wohnung der Familie gefunden und verständigten den Notruf. Auch der serbische Ehemann befand sich laut Polizei noch in dem Appartement.

SN/APA (Archiv/Gindl)/BARBARA GINDL In der Wohnung wurden mehrere Messer sichergestellt