Frau in Wien-Hietzing getötet: Partner festgenommen

Der Tod einer 39-jährigen Frau, die am vergangenen Sonntag in ihrer Wohnung in Wien-Hietzing entdeckt wurde, ist doch auf Fremdverschulden zurückzuführen. Wie Polizeisprecher Paul Eidenberger am Mittwochnachmittag mitteilte, hat der 31-jährige Lebensgefährte der Frau gestanden, sie im Streit umgebracht zu haben, und das schon am 16. Jänner. Zweieinhalb Wochen lebte er dann neben der Leiche.

SN/APA/BARBARA GINDL Der Partner der Frau gestand die Tat